Sant’Arcangelo, addio a “zia Emilietta”: “madre e nonna esemplare”. Il ricordo

Sant’Arcangelo in lutto per la scomparsa di Emilia D’Onofrio.

Raggiunto dalla notizia così la ricorda il sindaco Salvatore La Grotta:

“Grazie ‘zia Emilietta’, così ero abituato a chiamarla, per la tua passione, per il tuo impegno civico e per l’amore smisurato che nutrivi per questa comunità, per ‘U paisi tuii’.

Grazie a te le generazioni future potranno conoscere storie, detti e racconti di Sant’Arcangelo; potranno conoscere strade, vicoli e rioni che ancora oggi custodiscono aneddoti capaci di far rivivere vicende passate.

‘Ma che film la vita’, cantano i Nomadi, è proprio così; mai immagini che una persona così dinamica, così solare, così attiva, possa non esserci più.

Porto con me il ricordo dei tanti momenti trascorsi insieme: non c’era iniziativa che non ricevevo il tuo invito; non c’era iniziativa in cui non facevi mancare il tuo contributo e le tue immancabili parole, le tue poesie.

Io mio pensiero va alla tua associazione ‘Il centro sociale San Giuseppe Operiao’, ai tuoi amici che immagino faranno fatica a non averti più accanto, fautrice e interprete di tanti eventi, ma soprattutto va alla tua famiglia ai tuoi figli e ai tuoi nipoti che ti ricorderanno come una madre e nonna esemplare.