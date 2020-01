Selezioni per 300 posti a tempo indeterminato! Ecco i dettagli

Con l’approvazione del Decreto fiscale è arrivato l’ok per avviare le selezioni pubbliche che mirano all’assunzione di 300 unità da inserire nell’organico di una delle principali Agenzie fiscali italiane, l’Agenzia delle Dogane.

Come informa Today.it:

“Un piano di assunzioni che, insieme al concorso dell’Agenzia delle Entrate, arriva a 800 lavoratori soltanto nel 2020.

Intanto, come prevede il Decreto fiscale, l’Agenzia delle Dogane potrà bandire concorsi per il prossimo anno per inserire 300 risorse nell’ambito della conclamata lotta all’evasione del governo.

I candidati che supereranno con successo la selezione verranno assunti con un contratto a tempo indeterminate.

Di seguito le figure che andranno a occupare i 300 posti previsti con i concorsi Dogane:

200 posti per l’area II, terza fascia di retribuzione;

100 posti per funzionari.

L’aumento degli organici è possibile grazie a un intervento ben preciso: oltre 100 milioni sono stati recuperati dal governo ripescando risorse stanziate in fondi e accantonamenti non utilizzati, che reinvestirà per salvare l’occupazione e rifinanziare gli ammortizzatori sociali.

Anche nel 2019 erano arrivate diverse assunzioni per l’Agenzia delle Dogane.

Da luglio sono stati resi disponibili 150 posti, per cui le selezioni sono ancora in corso.

Per avere maggiori informazioni sui requisiti di partecipazione ed altri dettagli, sarà necessario aspettare l’uscita dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale”.