“Si apre finalmente dopo 40 anni un’arteria fondamentale per una parte importante del territorio lucano”, le parole…

“Si apre finalmente dopo 40 anni di attesa un’arteria fondamentale per una parte importante del territorio lucano: si mette a disposizione della nostra comunità una strada che migliorerà i collegamenti tra la Basilicata e la Campania, andando così incontro alle esigenze di tanti cittadini”.

Lo ha detto oggi, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, dopo aver partecipato alla cerimonia di apertura della strada “Nerico-Muro Lucano”.

Ha detto ancora l’esponente dell’esecutivo Bardi:

“Questo risultato è stato raggiunto grazie anche alla collaborazione istituzionale.

L’arteria, sia chiaro è stata presa in gestione da Anas, con le relative responsabilità per il transito, nelle more della consegna definitiva che avverrà presto tramite Decreto interministeriale.

Ci sono, ad esempio, alcune problematiche connesse a quella strada ancora da risolvere, come accessi interclusi, pagamenti alle imprese o espropri da completare.

Ma l’Anas ha assicurato la piena disponibilità a trovare le necessarie soluzioni in tempi brevi.

Ritengo essenziale dare risposte e servizi ai cittadini: questa è la strada intrapresa dal governo Bardi”.