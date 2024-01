Su Potenza altro che giorni della Merla: ecco le previsioni per i prossimi giorni

ll rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo occidentale e centrale apre una lunga fase di tempo stabile su Molise, Puglia e Basilicata con cielo sereno o a tratti lattiginoso e velato dal transito di sterili velature.

Temperature in graduale aumento con massime fino a 16-18°C alla fine della settimana; valori sopra la media stagionale.

Quindi che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 31 Gennaio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 0°C.

Giovedì 1° Febbraio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.