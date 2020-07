Tito, cedimento su questa strada: ecco l’ordinanza del Sindaco

Notevoli disagi, a causa di un cedimento stradale, per i cittadini di Tito (PZ).

Queste le dichiarazioni del Sindaco, Graziano Scavone, dopo l’accaduto:

“A causa di un cedimento sulla strada Fosso Sant’Antonio, all’altezza dell’incrocio con la strada via settentrionale e con Quintana dei Poggi (quartiere ludos), ho appena emesso un’ordinanza di chiusura della stessa al transito veicolare, consentendo il solo transito pedonale.

Già nei mesi scorsi ho trasmesso al Commissario al rischio idrogeologico una relazione tecnica per indicare il peggioramento della situazione ed ho sollecitato ad avviare le procedure per la progettazione esecutiva e l’espletamento della gara per la realizzazione dell’intervento di sistemazione di tutto il fosso, per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 1,2 Milioni di Euro, dichiarando la totale disponibilità del Comune di Tito a collaborare in qualunque modo per accelerare le procedure e quindi l’intervento.

Nei prossimi giorni solleciterò nuovamente il Commissario ed informerò il Prefetto di Potenza, chiedendo loro di non far trascorrere neanche un altro giorno senza dar seguito alla realizzazione di opere di messa in sicurezza del territorio per le quali ci sono finanziamenti già concessi!”.

Ecco due foto che mostrano la situazione allo stato attuale.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)