Tito: il nostro caro Don Nicola Laurenzana compie 90 anni! Tantissimi auguri

Una bellissima giornata per Tito.

L’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza, hanno voluto far sentire la loro presenza in occasione del compleanno di Don Nicola Laurenzana congratulandosi per il raggiungimento di questo nuovo traguardo.

Ha così annunciato l’amministrazione del Comune di Tito:

“Auguri per il suo novantottesimo compleanno al nostro caro Don Nicola Laurenzana, da sempre punto di riferimento per la comunità titese“.

Dalla nostra Redazione i migliori auguri a Don Nicola per questo splendido traguardo.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)