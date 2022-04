Tito: l’associazione del piccolo Gianfranco dona uno strumento di primo soccorso alla città! I dettagli

Un gesto di generosità che è apprezzato da tutta la comunità titese.

L’associazione “Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita” Onlus, infatti, in un evento che si è tenuto questo pomeriggio a Tito, nei locali della Cooperativa “Insieme” situati in via Sant’Anna, ha donato un monitor multiparametrico alla Città di Tito.

Alla manifestazione, che ha inteso dare adeguata visibilità al gradito dono, hanno partecipato il sindaco del Comune di Tito Graziano Scavone, il presidente dell’associazione “Gian Franco Lupo” Michele Lupo e l’assessore alle Politiche Sociali Dora Figliuolo.

A seguire, al termine della manifestazione, si è tenuto un momento di formazione per gli operatori della cooperativa che saranno incaricati dell’utilizzo del monitor multiparametrico.

Ha commentato il sindaco di Tito Graziano Scavone:

“Ringraziamo l’associazione Gian Franco Lupo per aver rinnovato l’attenzione verso la nostra comunità, già beneficiaria in passato di un defibrillatore donato proprio dalla stessa organizzazione di volontariato.

Oggi rafforziamo la nostra collaborazione con loro, convinti come siamo che la condivisione degli interessi sociali con i soggetti del terzo settore sia un fattore importante per implementare i servizi socio-sanitari a tutela della salute delle persone e promuovere gli obiettivi di crescita sociale delle comunità locali”.

