Tito, premio per le nostre associazioni di volontariato: le foto

Si è conclusa poco fa a Tito presso l’EFAB la consegna delle benemerenze alla associazioni di volontariato presenti su tutto il territorio regionale.

Fra queste, è stato consegnato anche l’attestato di benemerenza all’Associazione Anpas Pubblica Assistenza Lavello per essersi distinta “a testimonianza dell’opera e dell’impegno e per la generosa abnegazione con la quale ha prestato la sua opera in occasione dell’emergenza Pandemia Covid 19 con passione ed encomiabile spirito di servizio, ha contribuito al soccorso della popolazione alleviando le sofferenze e i disagi delle comunità dal complicato momento che tutti quanti noi abbiamo vissuto”.

A ritirare il premio, visibilmente emozionato, direttamente dalle mani dell’assessore regionale Donatella Merra, il presidente Donato Finiguerra che ha dichiarato:

“questo encomio lo dedico a tutti i volontari della nostra associazione che per quasi due anni dall’inizio della pandemia, mettendo a repentaglio la propria salute, accantonando il lavoro e soprattutto lontani dagli affetti più cari, hanno speso tutte le energie a servizio degli altri.

Ringrazio il Presidente del Comitato Regionale Rosanna Viceconte per aver sempre creduto nei nostri valori e permettetemi di ringraziare Donato Boccone, un amico, un fratello, che non mi ha mai lasciato un secondo da solo anche nei momenti più difficili.

A tutti i ragazzi e ragazze che hanno svolto e ancora svolgono opera di volontariato GRAZIE di vero cuore, siete per me un’unica grande famiglia, e colgo l’occasione per invitare chiunque voglia sposare i nostri principi a tesserarsi presso la nostra associazione”.

Queste alcune foto.

