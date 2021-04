Tito ricorda la visita di Papa Giovanni Paolo II: la piazza che accolse 50000 fedeli lucani porterà il suo nome

Il 27 e 28 aprile si ricorda il trentennale della memorabile visita pastorale di San Giovanni Paolo II alla Basilicata.

Per rendere onore al meglio alla lietissima ricorrenza, l’Amministrazione Comunale di Tito (PZ) ha deciso di intitolare al Santo Padre il piazzale dell’area industriale nel quale, nel 1991, si celebrò un evento indimenticabile che accolse circa 50 mila fedeli lucani.

Ha detto il sindaco di Tito Graziano Scavone:

«Voglio ringraziare a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità di Tito la Consulta Diocesana e tutti i vescovi lucani per aver voluto ricordare il trentennale della visita pastorale di Giovanni Paolo II in Basilicata, che trovò il suo culmine in una indimenticabile celebrazione nel piazzale dell’area industriale di Tito che accolse circa 50 mila fedeli lucani.

È impegno dell’amministrazione, unitamente al consorzio industriale e alla società Api-Bas che gestirà l’area industriale, individuare le forme per celebrare il trentennale attraverso l’intitolazione del piazzale stesso al Santo Padre e partecipare alle iniziative promosse dalla Consulta Diocesana».

