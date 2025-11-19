Tito: tutto pronto per la Festa dell’Albero! I dettagli dell’evento

Venerdì 21 novembre 2025 il Comune di Tito celebra la Festa dell’Albero con un’iniziativa speciale dedicata ai giovani cittadini!

Alla presenza dei Carabinieri Forestali e degli alunni della Scuola Primaria, sarà messo a dimora un albero nel cortile dell’Istituto Comprensivo di Tito “G. Pascoli” e un altro presso il plesso di Tito Scalo “C. Ravera”.

Come fa sapere l’Amministrazione si tratta di:

“Un gesto semplice ma carico di significato, che rafforza il valore dell’educazione ambientale e richiama ognuno di noi alla responsabilità verso il futuro della nostra comunità.

Continuiamo a costruire insieme un territorio più attento, consapevole e sostenibile”.

Di seguito la locandina con i dettagli.