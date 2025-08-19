Tito, ultimo appuntamento con “Cinema al Castello”! I dettagli

Mercoledì 20 Agosto, alle ore 21.00, in Largo Castello, ultimo appuntamento con la rassegna “Cinema al Castello”.
Il Comune di Tito annuncia che “sullo schermo andrà in onda il film “Cattivissimo me 4”.
Cattivissimo me 4 è un film d’animazione del 2024 diretto da Chris Renaud e Patrick Delage.
Gru e Lucy danno il benvenuto a un nuovo membro della famiglia: il primo maschietto dopo Margot, Edith e Agnes.
Si chiama Gru Jr., e sembra avere tutte le intenzioni di tormentare il padre dalla mattina alla sera.
Vi aspettiamo!”.