Tragico incidente ai confini della Basilicata: un giovane perde la vita!

Non c’è stato nulla da fare per il 33enne coinvolto ieri in un incidente stradale sulla Matera-Santeramo.

Era tardo pomeriggio quanto il giovane di Santeramo ha perso il controllo della sua auto dopo aver imboccato la strada appartenente ancora al territorio materano, all’altezza del tratto interessato dai lavori di riqualificazione.

Dopo aver sbandato la vettura si è fermata in un terreno adiacente.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale di Matera, ambulanza ed elisoccorso.

Purtroppo, però, il giovane era già deceduto.

Al vaglio la dinamica dell’incidente.a

