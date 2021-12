Treni Basilicata: nuovo orario invernale e prestazioni rafforzate! Ecco le ultime novità

Aumentare il numero di persone che scelgono il treno per i propri spostamenti confermandosi l’attore principale per un rinnovato modello di trasporto collettivo e integrato secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

È questo il principale obiettivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) rafforzato anche dalle novità dell’orario invernale 2021-2022, al via da domenica 12 dicembre 2021, presentate oggi a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

In Basilicata è previsto un upgrade del servizio Regionale, in termini di comfort e prestazioni, grazie ai due nuovi treni Swing che effettueranno 6 corse giornaliere, per un totale di 26 corse.

E per andare incontro alle esigenze dei viaggiatori saranno introdotte delle modifiche agli orari di partenza dei bus sostitutivi per Potenza.

In particolare, sarà anticipato di circa mezz’ora il collegamento fra Bella Muro e il capoluogo lucano (partenza alle 8.45) e posticipato quello con partenza da Melfi, che avverrà alle ore 13.30.

Per favorire gli spostamenti quotidiani in treno in totale sicurezza, sui Regionali sono stati installati dei dispenser Amuchina, estesi anche su Frecce e Intercity.

Permane la differenziazione fra porte di entrata e di uscita dei treni e tutte le altre misure di profilassi adottate.

PROMOZIONI PER IL REGIONALE

Se si sceglie di viaggiare senza limitazioni su Trenitalia Regionale, per qualsiasi destinazione nei weekend, dal 18 dicembre al 27 marzo, è possibile acquistare la promo Weekend Insieme a soli 22 euro.

Nello stesso periodo, ogni ragazzo fino a 15 anni viaggia gratis con la promo Junior Weekend se accompagnato da adulto over 25 pagante.

Se invece si desidera organizzare il proprio tour personalizzato alla scoperta del Belpaese con i treni regionali, le promo Italia in Tour dell’orario invernale permettono di spostarsi per 3 giorni senza limiti a 29 euro e per 5 giorni senza limiti a 49 euro, mentre per i ragazzi il prezzo è di 15 euro per 3 giorni e 25 euro per 5 giorni.

Se si è titolari di un abbonamento regionale è confermata la Promo Viaggia con Me si viaggia in due ovunque al prezzo di un solo biglietto.

Infine, in occasione di alcune Giornate mondiali e internazionali, si potrà viaggiare con lo sconto del 50% sui biglietti di corsa semplice acquistati attraverso il canale on line.

Appuntamento domenica 16 gennaio con la Giornata Mondiale della Neve e domenica 20 marzo per festeggiare la Giornata Mondiale della Felicità.

Infine, da febbraio sul sito trenitalia.com e su App Trenitalia sarà possibile acquistare un nuovo speciale Pass per viaggiare illimitatamente in un’intera Regione per un mese, pensata per coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o affari verso destinazioni sempre diverse, o per chi voglia, nel proprio tempo libero viaggiare alla scoperta delle meraviglie nella propria regione

NUOVI SERVIZI SU TRENI

Trenitalia offre alle persone numerosi servizi e le migliori soluzioni per un viaggio sicuro e confortevole.

Novità per gli Intercity, l’installazione dei distributori automatici di acqua, snack e bevande nelle rinnovate aree ristoro.

Gli Intercity sono anche più comodi grazie alle poltrone più spaziose con tavolini apribili, luce di cortesia e prese di corrente al posto, ampi spazi per bagagli di grandi dimensioni e posti dedicati ai passeggini.

Su ciascun Intercity ci sono sei posti bici, per scoprire l’Italia in sella alle due ruote.

Novità anche sugli Intercity Notte, con accoglienza e servizi dedicati ai viaggiatori, come il kit da viaggio, la sveglia, il quotidiano e la colazione per chi viaggia nelle cuccette, vagoni letto e nelle cabine Excelsior.

Si conferma per l’orario invernale 2021-2022 il servizio di ristorazione al posto disponibile a bordo di tutte le Frecce.

Viaggiare “leggeri” sarà la prerogativa delle vacanze invernali grazie al servizio di spedizione Bagaglio Facile con Zyppy che consente di spedire il proprio bagaglio e l’attrezzatura da sci e trovarli direttamente a destinazione, usufruendo di tariffe esclusive dedicate ai clienti Frecce e Intercity.

Fino al 15 marzo 2022, i viaggiatori potranno usufruire di una riduzione fino al 50% sulla spedizione e accumulare ulteriori punti CartaFRECCIA (un punto per ogni euro speso).a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)