Vacanze più facili con questo bonus fino a 2100 euro: come presentare la domanda

Con l’avvicinarsi dell’estate, molte famiglie iniziano a pianificare le attività dei mesi più caldi.

Tra le opportunità più interessanti per bambini e ragazzi torna anche per quest’anno Estate INPSieme, il programma promosso dall’Inps che mette a disposizione contributi economici per soggiorni estivi e vacanze studio, in Italia e all’estero.

È un’iniziativa, come precisa quifinanza, che unisce il diritto al welfare con la possibilità di vivere esperienze formative, educative e sociali di valore.

Estate INPSieme è un bando annuale dell’ente previdenziale pensato per offrire ai giovani la possibilità di partecipare a soggiorni estivi organizzati, caratterizzati da attività ricreative, sportive, culturali e, in alcuni casi, linguistiche.

L’obiettivo è quello di sostenere economicamente le famiglie favorendo la crescita personale dei ragazzi attraverso esperienze di gruppo strutturate e sicure.

Non si tratta di semplici vacanze, ma di percorsi educativi, progettati per stimolare l’autonomia, la socializzazione e l’apertura verso nuove realtà.

Le attività sono organizzate da strutture selezionate e prevedono la presenza costante di accompagnatori qualificati.

Il bando è rivolto ai figli, orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex Ippost. La platea dei beneficiari è quindi ben definita.

Le iniziative sono suddivise in base all’età dei partecipanti:

soggiorni estivi in Italia, destinati a bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni;

vacanze studio all’estero, pensate per studenti dai 13 ai 19 anni.

Ogni fascia d’età ha programmi calibrati sulle esigenze educative e organizzative dei partecipanti.

Per i più giovani, si prevedono soggiorni in Italia della durata di una o due settimane, generalmente nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Le destinazioni possono essere marine, montane o di interesse naturalistico e culturale, e sono scelte per garantire ambienti sicuri e stimolanti.

Durante il soggiorno, i ragazzi partecipano ad attività sportive, giochi di gruppo, laboratori creativi ed escursioni, alternando momenti di divertimento a occasioni di apprendimento informale.

L’esperienza è pensata per favorire lo sviluppo delle relazioni sociali e il senso di responsabilità, lontano dalla routine quotidiana.

Il contributo economico riconosciuto dall’Inps varia in base all’Isee del nucleo familiare e può arrivare:

fino a 1.100 euro per i soggiorni di due settimane;

a circa 600 euro per quelli di una settimana.

Per i ragazzi più grandi, Estate INPSieme offre anche la possibilità di partecipare a vacanze studio all’estero, della durata di 15 giorni e 14 notti.

Questi soggiorni combinano lezioni di lingua straniera con attività culturali, visite guidate e momenti di socializzazione internazionale.

Le lezioni linguistiche prevedono in genere almeno 15 ore settimanali, con docenti qualificati e programmi adeguati all’età e al livello degli studenti.

A queste si affiancano attività extrascolastiche pensate per favorire l’immersione culturale e il confronto con coetanei provenienti da altri Paesi.

Per questo tipo di soggiorni, il contributo dell’ente può arrivare fino a 2.100 euro, sempre in base alla situazione economica della famiglia.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente online, entro il 10 febbraio alle ore 15:00, solo ed esclusivamente attraverso il portale ufficiale Inps, utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns.

È fondamentale essere in possesso di un Isee valido, che rappresenta uno degli elementi principali per l’accesso alla graduatoria e per il calcolo del contributo spettante.

Una volta pubblicate le graduatorie, le famiglie ammesse potranno procedere alla scelta della struttura e del soggiorno, nel rispetto delle condizioni previste dal bando. Un’opportunità concreta per trasformare l’estate dei più giovani in un’esperienza educativa e memorabile.