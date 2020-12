Verde pubblico a Potenza: abbattimenti in diversi quartieri della città! Presentata un’interrogazione

Di seguito l’interrogazione, relativa alla manutenzione del verde pubblico in città, presentata dai consiglieri comunali di Potenza:

Angela Fuggetta;

Angela Blasi;

Bianca Andretta;

Pierluigi Smaldone;

Vincenzo Telesca;

Rocco Pergola;

Roberto Falotico;

Francesco Salvatore Flore.

Come si legge nel testo:

“Premesso che

le opere di manutenzione e la messa in sicurezza del verde cittadino sono indispensabili e che sarebbe auspicabile che non siano limitate ad interventi di “urgenza” ma che facciano parte di una pianificazione strategica della gestione del verde urbano che minimizzi i rischi e massimizzi i benefici ambientali che il patrimonio verde rappresenta per la città;

Preso atto che

– sono giunte ai consiglieri comunali dai cittadini numerose segnalazioni di abbattimenti di specie arboree in diversi quartieri della città;

I/Le sottoscritti/e Consiglieri/e Comunali interrogano il Sindaco e la giunta per sapere:

– Se i recenti abbattimenti di specie arboree fanno parte di un piano di gestione del verde urbano e i criteri che sono stati seguiti nei casi degli abbattimenti.

– Se sono state pianificate ripiantumazioni di nuove specie e in tal caso in che tempi”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)