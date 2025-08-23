Vietri di Potenza: mattinata emozionante in memoria del giovane Giuseppe Giordano, prematuramente scomparso. Ecco le foto dell’evento in suo onore

È stata una mattinata emozionante, quella odierna, a Vietri di Potenza, dove nell’ex cava di contrada Montagna si è svolta la 4° edizione della Gara di tiro a palla su sagoma di cinghiale fissa, in memoria del giovane Giuseppe Giordano, prematuramente scomparso.

All’iniziativa presenti tanti partecipanti, insieme al sindaco Christian Giordano e all’assessore comunale vito_otello_grande.

Durante le premiazioni, alla presenza dei familiari, il Sindaco ha ricordato il giovane – nonché amico – e la sua bontà, il suo sorriso e l’incolmabile vuoto che ha lasciato.

Giuseppe era un ragazzo straordinario, appassionato di caccia.

Per questo ogni anno i suoi amici hanno organizzano questa iniziativa per ricordarlo.

La manifestazione è stata promossa dall’U.N. Enalcaccia P.T. Sezione Comunale di Vietri di Potenza, con il patrocinio del Comune.

Ecco le foto.