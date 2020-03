A Balvano sale la natalità e “Le coppie decidono di rimanere a vivere”! I dettagli

A Balvano la produzione dei “Nutella biscuits” sembra avere effetti positivi non solo per le pance dei più golosi ma anche per la natalità.

A dichiararlo sulle colonne del Corriere della Sera, il Sindaco Costantino Di Carlo, dal 2006 alla guida del comune lucano diventato famoso negli ultimi mesi per i noti biscotti:

“A Balvano si è tornati a fare figli come venti anni fa, con un tasso di natalità del 9,46 per mille contro il 7,13 regionale.

Le coppie decidono di rimanere a vivere”.

Per il momento ottima annata, dunque, per questo Comune lucano, non solo per le frolle di casa Ferrero.

Ricordiamo che in soli tre mesi, le vendite hanno visto l’acquisto di 17 milioni e mezzo di confezioni, per un totale di oltre 52 milioni di euro (dati aggiornati al 26 Gennaio 2020), tanto da far gridare al record.

Angelo Massaro, general manager di Iri, società specializzata nella gestione di big data, commenta:

“Oggi, in termini di valore, i Nutella Biscuits valgono il 15% della intera categoria dei biscotti”.

Per far fronte alle richieste del mercato, dal primo Febbraio lo stabilimento di Balvano è passato a produrre a pieno regime.

Il numero di lavoratori è salito fino a superare le 500 unità e la produzione fino a 220 quintali a turno.

Cosa ne pensate?