A Potenza al via il contributo per il pagamento delle utenze domestiche. Ecco fino a quando presentare domanda

Il Comune di Potenza comunica alla cittadinanza:

“Entro le ore 12:00 dell’11 novembre 2022 è possibile presentare la richiesta per l’assegnazione del contributo per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas tra i nuclei familiari in stato di bisogno.

Il contributo si riferirà al periodo gennaio – settembre 2022.

Le istanze devono essere trasmesse, congiuntamente alla copia del documento d’identità del richiedente a mezzo pec all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.potenza.it.

Coloro i quali siano impossibilitati alla trasmissione via pec o incontrino difficoltà a compilare la domanda, potranno contattare telefonicamente l’Ufficio Segretariato sociale professionale al n. 0971/415128 e ricevere supporto”.

