A Potenza e provincia incastrati grazie all’infallibile “fiuto” di “GINGER”, “AIR”, “LARY” e “KIRIL”. L’intervento della Guardia di finanza

Negli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito nell’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno interessato, nei diversi orari della giornata, i centri di Potenza, Lauria, Viggiano e Lagonegro.

Grazie all’infallibile “fiuto” dei cani pastori “GINGER”, “AIR”, “LARY” e “KIRIL”, in dotazione al Gruppo della Guardia di Finanza di Matera, sono state rinvenute sostanze stupefacenti occultate sulla persona, tra gli effetti personali e all’interno delle autovetture in uso ai detentori.

All’esito delle operazioni le Fiamme Gialle lucane hanno sequestrato numerose dosi di hashish, marijuana e metadone, segnalando alla competente Autorità prefettizia 13 responsabili.

I controlli in argomento sono stati svolti nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle potentine nell’intero territorio provinciale, al fine di prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.