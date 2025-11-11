Pollino: “Che tipo di turismo vogliamo per queste aree”? I dettagli dell’incontro

Si è svolta nei giorni dell’8 e 9 Novembre la V edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino, con il contributo dell’Ente Parco Nazionale, dal titolo “Pollino… A me Piace a Piedi”.

Tra i relatori dell’evento:

il Vice-Presidente di Federparchi e Presidente del Parco Nazionale della Val Grande Luigi Spadone,

il Presidente di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) Maurizio Davolio.

Sono intervenuti con i loro saluti e gli interventi di apertura anche:

il Commissario dell’Ente Parco Luigi Lirangi,

il Comandante della Stazione Pollino il Tenente Colonnello Cristina Potenza,

il Coordinatore Regionale di AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) Andrea Laurenzano.

La giornata di Sabato 8 con la moderazione del Coordinatore dell’Associazione Guide Parco, Andrea Vacchiano ha toccato i temi del Turismo Responsabile e del Turismo Sostenibile, con alcune buone pratiche e le criticità attuali individuate tra i presenti.

Ribadita la collaborazione tra le Guide Ufficiali, l’Ente Parco e il Comando Carabinieri Forestali si è poi posta l’attenzione sulla gestione del territorio rispetto a quella che sarà la pianificazione rispetto la fruizione della sentieristica, con un’attenzione privilegiata alle aree di interesse e alla loro tutela.

Intervento mirato sul tema del turismo sostenibile da parte di Luigi Spadone che ha posto l’attenzione su una domanda per le riflessioni del pubblico

Si deve convergere verso un modello turistico che sia attento alle dinamiche dei territori, alle loro comunità e alle loro fragilità.

Da parte di Maurizio Davolio sono giunte altre riflessioni sulle collaborazioni tra gli enti, le associazioni, le istituzioni che possono attraverso la costruzione di progetti dedicati far crescere un tipo di turismo che vede i fruitori dell’area tra i protagonisti della tutela e della pratica del turismo responsabile.

L’incontro si è concluso dopo una serie di interessanti interventi ed osservazioni della platea con il riassunto del Coordinatore delle Guide Parco Pollino, che ha sottolineato come in ogni intervento risultasse evidente l’importanza del ruolo delle Guide Ufficiali, primo front-office tra i viaggiatori e il territorio del Parco; così come dai contenuti emersi è stata confermata l’attenzione al tema da parte delle tante realtà presenti e partner dell’evento, argomento che dunque merita sicuramente un approfondimento nei dovuti uffici.

A seguire il concerto del bravissimo Fabrizio Canale – One man band che ha concluso la giornata del sabato, concedendo agli ospiti, ai visitatori e ai tanti curiosi che si sono soffermati a seguire il Talk un momento informale per condividere il proprio tempo.

Domenica 9 Novembre infine, la manifestazione si è concretizzata con diverse escursioni sui sentieri del Parco condotte dalle Guide Ufficiali, insieme a decine di escursionisti che hanno potuto approfondire i temi della gestione sostenibile e le buone pratiche per vivere correttamente l’area protetta.