A Potenza piantato un “Albero per il Futuro”: ecco l’iniziativa per riflettere, crescere e seminare valori

Gli studenti dell’IIS “Di Pasca Fortunato” Indirizzo Agrario sono stati protagonisti di una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e ai valori della legalità.

Il 31 ottobre 2025, presso la sede centrale dell’ARPAB (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata) in via della Fisica a Potenza, si è svolta la giornata di educazione ambientale ed educazione alla legalità “Un albero per il futuro: ambiente e legalità”, alla quale ha partecipato anche una rappresentanza di studenti del nostro Indirizzo Agrario, in particolare le classi prime e seconde.

L’iniziativa, promossa dall’ARPAB in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, l’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata e l’Associazione “LIBERA” Potenza–Presidio “Elisa Claps e Francesco Tammone”, si inserisce nella campagna nazionale dedicata alla memoria del giudice Giovanni Falcone.

Si tratta di un progetto che unisce simbolicamente ambiente e giustizia, natura e impegno civile, per ricordare che la cura del mondo in cui viviamo passa anche attraverso la responsabilità e la legalità, in memoria delle vittime di mafia.

Durante la mattinata, gli studenti dell’Indirizzo Agrario dell’IIS “Di Pasca Fortunato” di Potenza hanno avuto l’opportunità di approfondire, grazie agli interventi tecnici dell’ARPAB e dei Carabinieri del Reparto Biodiversità, i concetti fondamentali legati alla tutela della biodiversità, al rispetto e alla protezione degli ecosistemi.

L’Associazione LIBERA ha guidato un momento di riflessione sull’importanza dell’impegno civile, della responsabilità collettiva e del coraggio nella costruzione di una società più giusta e rispettosa delle regole.

Ogni intervento ha offerto uno sguardo diverso, ma complementare, su un unico tema: l’importanza di custodire il futuro, coltivando la consapevolezza e l’onestà, proprio come si coltiva un albero che crescerà nel tempo.

Il momento più significativo della giornata è stato la messa a dimora, all’interno dell’Agenzia, di una talea dell’albero di Giovanni Falcone, donata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, L’albero è stato geolocalizzato e inserito nel progetto nazionale “Un albero per il futuro”, simbolo di crescita, di memoria e di speranza.

L’evento, seguito sia in presenza dagli studenti delle classi prime e seconde del nostro Istituto, che in modalità online da classi di altri Istituti di Istruzione Superiore, ha rappresentato un’occasione preziosa per gli studenti per riflettere sul legame profondo tra ambiente e legalità, due rami dello stesso albero, radicato nei valori della responsabilità e del rispetto.

L’”IIS Di Pasca Fortunato” nel ringraziare l’ARPAB, il Reparto Carabinieri Biodiversità e l’Associazione LIBERA per l’opportunità formativa offerta, conferma il proprio impegno nel promuovere la cittadinanza attiva e la salvaguardia del territorio.

Si è trattato di un giorno di condivisione, riflessione e crescita, che permetterà agli studenti di continuare a germogliare, proprio come l’albero di Falcone.