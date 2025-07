A Potenza sfilata per la pace con le bandiere di tutti gli Stati del Mondo, verrà poi realizzata una grande opera d’arte collettiva. L’iniziativa

A Potenza marcia per la pace e l’unione tra tutti i Popoli del mondo, in programma domani Venerdì 4 luglio alle ore 18:00, con partenza dall’istituto Alcide De Gasperi di viale Dante e arrivo alla chiesa dei Santi Anna e Gioacchino.

Spiega il comitato festa Santi Anna e Gioacchino:

“I partecipanti percorreranno questi 500 metri in sfilata con le bandiere di tutti gli Stati del Mondo, riconosciuti dall’ONU e non, per un totale di circa 200 pezzi.

Una volta arrivati sul sagrato parrocchiale, verrà realizzata una grande opera d’arte collettiva, su una tela lunga 5 metri e alta circa 1,60, a opera di chiunque vorrà contribuire.

Il tema è lo stesso della marcia: la pace e l’unione tra tutti i Popoli del mondo.

L’iniziativa, promossa dall’artista potentino Vito Palladino, è organizzata nell’ambito della festa di comunità rionale.

In particolare, la giornata di domani – oltre che alla pace – è dedicata all’arte.

Dopo aver dipinto la tela si proseguirà con la presentazione del cd Liberty, prodotto da Mauro Cloralio, la proiezione del cortometraggio Tutto fuori controllo, con la regista e sceneggiatrice Katia Troia, e le esibizioni dal vivo di vari gruppi musicali.

Tutte le attività si svolgeranno sul sagrato della parrocchia”.

Ecco i dettagli.