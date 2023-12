A Potenza tanti eventi per i più piccoli in occasione delle festività natalizie! Ecco il cartellone completo

Un Natale 2023 all’insegna delle molteplici proposte culturali, con il presepe del maestro Artese, concerti in chiesa, mostre, spettacoli teatrali, di magia, mercatini, luminarie artistiche e tante altre iniziative pensate, volute e realizzate per coinvolgere le famiglie, tutti i potentini e quanti vorranno trascorrere parte delle festività nel capoluogo lucano, all’insegna del divertimento, della socialità e della condivisione.

Il Comune di Potenza rende noto in proposito che in piazza XI Settembre, dal 15 Dicembre 2023 al 5 Gennaio 2024, prenderanno il via attività per i più piccoli in occasione delle festività natalizie.

Ecco quindi il cartellone degli eventi per i più piccoli.