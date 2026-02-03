A Potenza un omaggio alla memoria di Don Peppino Nolè che purtroppo ci ha lasciati. L’evento

Tutto pronto per la premiazione “Io ♥️ il mio quartiere”, Serata Evento organizzata dal Comitato di Quartiere di Rione Lucania – Potenza, condurranno la serata Orazio Colangelo con Teresa Tancredi.

La comunità del Rione Lucania, fa sapere in una nota:

“invita cittadini, volontari e amici alla cerimonia di premiazione dell’iniziativa ‘Io ♥️ il mio quartiere’, un appuntamento dedicato a valorizzare l’impegno di quanti contribuiscono con dedizione, creatività e senso civico alla crescita del nostro quartiere.

Sarà l’occasione per celebrare Rebecca Caputo, che ad Istambul (Turchia) nel World Championship Caribbean il 6 e 7 dicembre 2025, è diventata campionessa mondiale WDSF di Danza Caraibica.

Tesserata con la A.S.D. DANCE TEAM ROTONDA, nata e cresciuta nel Quartiere di Rione Lucania a Potenza.

L’appuntamento è per Mercoledì 4 Febbraio 2026, dalle ore 19:30, al Salone della Parrocchia San Giuseppe – Rione Lucania, Potenza.

Durante la serata saranno premiati:

Tony Riskio, Pierluigi Lo Monte,

Francesca Nolè,

Giuseppe Catalano,

Sandro Maiorella,

Teresa Tancredi,

Rossella Capobianco,

Vincenzo Pergola,

Francesco Potenza,

Colucci Domenico,

Carlo Trerotola.

Saranno inoltre riconosciute alcune realtà associative che operano nel nostro quartiere e che, con il loro lavoro quotidiano, arricchiscono la vita comunitaria.

L’incontro sarà anche occasione per un sentito omaggio alla memoria di Don Peppino Nolè, recentemente scomparso.

Guida spirituale e punto di riferimento per generazioni, Don Peppino ha lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore del Rione Lucania.

La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere un momento di riconoscenza, comunità e memoria”.

Di seguito la locandina con i dettagli.