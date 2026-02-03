A Potenza un omaggio alla memoria di Don Peppino Nolè che purtroppo ci ha lasciati. L’evento

Tutto pronto per la premiazione “Io ♥️ il mio quartiere”, Serata Evento organizzata dal Comitato di Quartiere di Rione Lucania – Potenza, condurranno la serata Orazio Colangelo con Teresa Tancredi.
La comunità del Rione Lucania, fa sapere in una nota:
“invita cittadini, volontari e amici alla cerimonia di premiazione dell’iniziativa ‘Io ♥️ il mio quartiere’, un appuntamento dedicato a valorizzare l’impegno di quanti contribuiscono con dedizione, creatività e senso civico alla crescita del nostro quartiere.
Sarà l’occasione per celebrare Rebecca Caputo, che ad Istambul (Turchia) nel World Championship Caribbean il 6 e 7 dicembre 2025, è diventata campionessa mondiale WDSF di Danza Caraibica.
Tesserata con la A.S.D. DANCE TEAM ROTONDA, nata e cresciuta nel Quartiere di Rione Lucania a Potenza.
L’appuntamento è per Mercoledì 4 Febbraio 2026, dalle ore 19:30, al Salone della Parrocchia San Giuseppe – Rione Lucania, Potenza.
Durante la serata saranno premiati:
- Tony Riskio, Pierluigi Lo Monte,
- Francesca Nolè,
- Giuseppe Catalano,
- Sandro Maiorella,
- Teresa Tancredi,
- Rossella Capobianco,
- Vincenzo Pergola,
- Francesco Potenza,
- Colucci Domenico,
- Carlo Trerotola.
Saranno inoltre riconosciute alcune realtà associative che operano nel nostro quartiere e che, con il loro lavoro quotidiano, arricchiscono la vita comunitaria.
L’incontro sarà anche occasione per un sentito omaggio alla memoria di Don Peppino Nolè, recentemente scomparso.
Guida spirituale e punto di riferimento per generazioni, Don Peppino ha lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore del Rione Lucania.
La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere un momento di riconoscenza, comunità e memoria”.
Di seguito la locandina con i dettagli.