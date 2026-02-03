ULTIME NEWS

A Potenza un omaggio alla memoria di Don Peppino Nolè che purtroppo ci ha lasciati. L’evento

3 Febbraio 2026

Tutto pronto per la premiazione “Io ♥️ il mio quartiere”, Serata Evento organizzata dal Comitato di Quartiere di Rione Lucania – Potenza, condurranno la serata Orazio Colangelo con Teresa Tancredi.

La comunità del Rione Lucania, fa sapere in una nota:

“invita cittadini, volontari e amici alla cerimonia di premiazione dell’iniziativa ‘Io ♥️ il mio quartiere’, un appuntamento dedicato a valorizzare l’impegno di quanti contribuiscono con dedizione, creatività e senso civico alla crescita del nostro quartiere.

Sarà l’occasione per celebrare Rebecca Caputo, che ad Istambul (Turchia) nel World Championship Caribbean il 6 e 7 dicembre 2025, è diventata campionessa mondiale WDSF di Danza Caraibica.

Tesserata con la A.S.D. DANCE TEAM ROTONDA, nata e cresciuta nel Quartiere di Rione Lucania a Potenza.

L’appuntamento è per Mercoledì 4 Febbraio 2026, dalle ore 19:30, al Salone della Parrocchia San Giuseppe – Rione Lucania, Potenza.

Durante la serata saranno premiati:

  • Tony Riskio, Pierluigi Lo Monte,
  • Francesca Nolè,
  • Giuseppe Catalano,
  • Sandro Maiorella,
  • Teresa Tancredi,
  • Rossella Capobianco,
  • Vincenzo Pergola,
  • Francesco Potenza,
  • Colucci Domenico,
  • Carlo Trerotola.

Saranno inoltre riconosciute alcune realtà associative che operano nel nostro quartiere e che, con il loro lavoro quotidiano, arricchiscono la vita comunitaria.

L’incontro sarà anche occasione per un sentito omaggio alla memoria di Don Peppino Nolè, recentemente scomparso.

Guida spirituale e punto di riferimento per generazioni, Don Peppino ha lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore del Rione Lucania.

La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere un momento di riconoscenza, comunità e memoria”.

Di seguito la locandina con i dettagli.