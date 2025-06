Acerenza: Mons. Francesco Sirufo e Mons. Davide Carbonaro inaugurano ufficialmente il luogo giubilare all’interno dell’Ospedale Don Gnocchi. Ecco le foto

Oggi ad Acerenza S.E. Mons. Francesco Sirufo, Arcivescovo di Acerenza, e S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo, hanno presieduto la solenne celebrazione presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi, inaugurando ufficialmente il luogo giubilare all’interno dell’Ospedale Don Gnocchi.

Alla luce del Decreto di concessione temporanea dei luoghi giubilari parrocchiali per l’Anno Santo 2025, è stata riconosciuta come luogo giubilare temporaneo – con possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria – la Cappella e l’intera struttura del “Centro di riabilitazione Don Carlo Gnocchi” in Acerenza, nel periodo dal 30 Giugno al 25 Ottobre 2025, secondo le disposizioni della Chiesa.

Ecco le foto.