Concerto inaugurale di “Pollino Classica“ a San Severino Lucano: apprezzata le musiche coinvolgenti anche dai turisti. I dettagli

Nella serata di Sabato 28 Giugno, presso la Chiesa Madre M. S. S. degli Angeli di S. Severino Lucano, si è ufficialmente aperta la prima edizione della “Pollino Classica”.

Il direttore artistico, il Maestro Giuseppe Germano, spiega che questa serie di eventi, nasce come evoluzione del Festival Gregorio Strozzi, continua grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale ed all’impegno della Pro Loco del Pollino, e si arricchisce, con l’intento di abbracciare e coinvolgere anche gli altri paesi del Parco, per creare una vera e propria stagione musicale.

Con grande professionalità, Germano, ha presentato ai suoi concittadini ed ai numerosi turisti, un evento unico e travolgente che ha visto come protagonisti L’Associazione Artistico Culturale Musicale “ArmoniE”, nata a Francavilla Fontana (BR).

Il Trio, il cui nome nasce dal termine Armonia, parola antica, che indica pace, consonanza, unione di più entità, nella musica come nella vita, è uno degli ensemble dell’Associazione Artistica Musicale ArmoniE in cui confluiscono obiettivi e finalità comuni quali diffusione e ampliamento della cultura musicale, corale e strumentale, intesi come veicolo di maturazione e crescita umana e civile nel mondo giovanile e non.

I concertisti, Palma di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Danilo Panico al pianoforte, provengono da studi di formazione classica e da anni si dedicano all’attività concertistica in ambito solistico, cameristico e orchestrale.

Da sottolineare che il Maestro Panico si è dedicato agli arrangiamenti dei brani, in maniera molto originale.

Sono state proposte all’ascolto, le prime due delle quattro Danze Norvegesi di Edvard Grieg, opere in cui l’autore, ha voluto richiamare il tema della montagna, che è popolare in Norvegia, con melodie che si ripetono con alternanza di tempi che variano da un pò veloci ad un po’ lente.

Successivamente è stata eseguita una “Danza macabra” scritta dal Maestro Panico, su ispirazione del poema sinfonico composto da Camille Saint-Saëns nel 1874,”Danse Macabre” basato su un testo del poeta Henri Cazalis, nel quale si descrive la morte mentre suona il violino in un cimitero a mezzanotte, ed invita gli spiriti a danzare.

L’esecuzione del brano è stata molto apprezzata anche dai turisti presenti perché per loro era la prima volta che ascoltavano musiche così coinvolgenti ma nello stesso tempo, di grande valenza culturale, con l’ ottima acustica della Chiesa Madre.

Si è passati poi, alla Danza (Tarantella) di Rossini, per voce e pianoforte che fa parte dei “Péchés de vieillesse” (Peccati di vecchiaia), vasta raccolta di composizioni musicali che scrisse negli ultimi anni della sua vita, durante il cosiddetto “periodo del silenzio” dopo il successo della sua opera “Guglielmo Tell”.

Anche questa proposta in una nuova chiave per gli “ArmoniE” e molto gradita dai presenti.

Non potevano mancare poi, brani come Rhapsody In Blue di Gershwin che fonde elementi di musica classica e jazz ed è considerata una delle composizioni più rappresentative della cultura americana del novecento.

Ottima anche l’esecuzione di Oblivion di Astor Piazzola definito dai musicisti come brano di “defaticamento”, più rilassante ma carico di emozione al pari degli altri e caratterizzato da musica commovente e nostalgica che si sviluppa su un ritmo rigoroso, lasciando molto spazio alla melodia lirica.

A conclusione del concerto, “Felliniana” di Nino Rota, composizione ispirata alla collaborazione del compositore con il grande regista Fellini.

Magnifica serata di conoscenza autentica, ben riuscita.

Essendo l’inizio, di un ciclo di concerti, promette davvero bene, affermano i San Severinesi presenti.

E’ proprio vero che la cultura non è mai abbastanza, proprio come la libertà.

Infatti, i due concetti sono legati tra loro: solo chi conosce può essere libero davvero.

L’invito quindi rivolto a tutti, di ogni età, è di non mancare ai prossimi appuntamenti.