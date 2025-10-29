Addio a James Senese, il sax che parlava napoletano

Addio a James Senese, leggenda della musica napoletana.
Il grande sassofonista è morto a 80 anni al Cardarelli di Napoli, dopo settimane di ricovero in rianimazione per una grave polmonite.
A darne l’annuncio l’amico Enzo Avitabile:
“Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un GRAZIE!
Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita.
Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”.
Fondatore dei Napoli Centrale e simbolo del Neapolitan Power, Senese ha collaborato anche con Pino Daniele.
Figlio di madre napoletana e padre afroamericano, ha fuso jazz, soul e tradizione partenopea come nessun altro.