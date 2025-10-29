Addio a James Senese, il sax che parlava napoletano

Addio a James Senese, leggenda della musica napoletana.

Il grande sassofonista è morto a 80 anni al Cardarelli di Napoli, dopo settimane di ricovero in rianimazione per una grave polmonite.

A darne l’annuncio l’amico Enzo Avitabile:

“Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un GRAZIE!

Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita.

Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”.

Fondatore dei Napoli Centrale e simbolo del Neapolitan Power, Senese ha collaborato anche con Pino Daniele.

Figlio di madre napoletana e padre afroamericano, ha fuso jazz, soul e tradizione partenopea come nessun altro.