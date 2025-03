Al Polo Bibliotecario di Potenza un corso di formazione per i funzionari della Pubblica Amministrazione. Ecco le foto

In queste settimane il Polo Bibliotecario di Potenza ospita nei suoi spazi il Corso di formazione rivolto a funzionari delle PA e ai volontari di protezione civile, organizzato dall’Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata, in accordo con il Dipartimento di Protezione civile e in collaborazione con gli uffici territoriali del Ministero della Cultura.

Ieri, 26 Marzo, si è svolto anche un incontro dedicato agli interventi in emergenza sul patrimonio archivistico e librario, curato da:

Vincenzo Lombardi, dirigente della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Basilicata,

Luigi Catalani, direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza.

Ecco alcune foto dell’incontro.