Potenza, è arrivata la nuova Grande Panda: porte aperte alla concessionaria Maffei

La nuova Fiat Grande Panda sempre più all’avanguardia.

Il Gruppo Maffei, concessionaria ufficiale che quest’anno celebra 70 anni di attività, aprirà le porte della sua sede di Potenza (in Via della Chimica 8) Sabato 29 e Domenica 30 Marzo 2025 per presentare in anteprima questo nuovo modello.

La Fiat Grande Panda, primo modello della nuova famiglia globale, fa il suo debutto con motorizzazioni ibride ed elettriche affrontando l’intero segmento B (in cui FIAT vanta una leadership consolidata da decenni).

Questo nuovo modello, fedele allo stile distintivo del marchio, è pensato per adattarsi sia alla vita familiare che a quella urbana, in ogni parte del mondo.

La Grande Panda trae ispirazione dall’inconfondibile modello degli anni ’80 e guida il marchio verso il futuro con una forte personalità e soluzioni sorprendenti.

Disponibile ora nella versione ibrida con un motore turbo 1.2 litri a 3 cilindri, 100 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT “easy drive” e nella versione elettrica con batteria da 44 kWh, autonomia combinata WLTP di 320 km e motore elettrico da 83 kW (113 CV).

I LED PXL sono un elemento unico e distintivo del design della Grande Panda: una serie di elementi simili a pixel che si estendono dal centro della griglia superiore ai fari, evocando l’iconico videogioco degli anni ’80 e richiamando le finestre a forma di cubo del Lingotto.

Grande Panda è la prima auto sul mercato a includere un cavo di ricarica integrato e retrattile: ricaricare un veicolo elettrico non è mai stato così semplice.

Una novità senza precedenti nel settore automobilistico: i componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande vengono riciclati e miscelati negli interni in plastica blu della Grande Panda.

Ogni auto contiene il materiale riciclato di 140 cartoni.

FIAT ha raggiunto un altro traguardo nell’industria automobilistica utilizzando il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®”, un tessuto innovativo e sostenibile contenente vere fibre di bambù, per rivestire la plancia della Grande Panda La Prima.

La Grande Panda debutta nella versione ibrida offerta in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima.

Gli interessati quindi potranno visitare la concessionaria nelle due giornate dedicate per scoprire da vicino le caratteristiche e le innovazioni della nuova Grande Panda, simbolo dell’evoluzione del marchio Fiat verso una mobilità più moderna e sostenibile.