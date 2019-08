Ancora un incidente mortale: giovane lucano perde la vita

L’ennesimo incidente mortale ha spezzato la vita di un giovane lucano.

La scorsa notte un 25enne di Grassano (Mt), alla guida di una Fiat Punto nera e per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e fermando la propria corsa in una scarpata.

Sul posto il tempestivo intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Sanitari del 118.

Nulla da fare per il giovane.

A lanciare l’allarme i genitori, preoccupati nel non veder rientrare il figlio.

Il tutto è successo sulla Strada Provinciale 1 “Appia”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.