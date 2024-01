Asp Potenza: “non si registrano disagi agli sportelli del Poliambulatorio”. La situazione

La Direzione Generale della ASP Basilicata, avendo appreso dalla stampa locale di alcuni presunti disagi all’utenza presso gli sportelli del poliambulatorio ‘Madre Teresa di Calcutta’ del capoluogo, è prontamente intervenuta mettendo in atto tutte le verifiche del caso ed accertando che diversamente da quanto segnalato da un utente, oggi non si registra alcun affollamento agli sportelli.

Per di più, il fast-box lettore di ricette risulta regolarmente funzionante e qualora un utente avesse difficoltà nella lettura viene prontamente aiutato dagli addetti all’accoglienza.

Quanto al totem elettronico, esso è tuttora in fase di sperimentazione e la erronea scritta “guasto” è legata a problemi di collegamento per cui, nel momento in cui risulterà idoneo, verrà agganciato con appositi monitor sia alle casse che ai piani degli ambulatori per permettere all’utente di controllare l’avanzamento degli ingressi in attesa del proprio.

Per ovviare a disagi provocati nella fase di sperimentazione, al posto del totem elettronico è funzionante un classico eliminacode manuale con numeri progressivi.

Il Direttore del Distretto di Potenza Sergio Maria Molinari si è personalmente recato in mattinata là dove sono ubicate le casse e non ha colto nessun segno di disagio o lamentela da parte dell’utenza.

Dalla Direzione Generale invece si è proceduto al riesame della comunicazione inviata dall’utente che ha segnalato i presunti disguidi e si è confermato che la pec, giunta il 3 dicembre scorso, è stata presa in considerazione e trasmessa, proprio per le verifiche del caso, al Direttore del Distretto che ha accertato che due punti su quattro erano risolti e che per gli altri la messa a regime del totem avrebbe prodotto risultati adeguati.

Il Direttore Generale della ASP Basilicata Antonello Maraldo ringrazia l’utente per i suggerimenti per cui si procederà ad una verifica legislativa, organizzativa e di previsione degli strumenti informatici compatibilmente con le variazioni che si potrebbero mettere in atto senza creare disagi all’utenza.