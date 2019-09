Attenzione: domani inizio dei lavori su questo tratto della Potenza-Melfi! Ecco tutte le informazioni

Avviso ANAS per gli automobilisti.

A comunicarlo, Francesco Antoniello, vicepresidente del comitato “Per la sicurezza stradale della Basilicata”:

“Domani, 11 Settembre, inizieranno i lavori sull’ultimo giunto del viadotto rupoli (altezza svincolo Rapolla della SS658 Melfi-Potenza).

Tra tutti i giunti del viadotto, questo che stanno per sistemare è quello più grande, per cui Anas ha previsto 6 giorni lavorativi in cui ci sarà sempre senso unico alternato e fasce protette per il cambio turno FCA, pilotate da movieri, per cercare di ridurre al minimo i disagi agli automobilisti e pendolari e far lavorare l’impresa in sicurezza.

Il Comitato per la Sicurezza Stradale raccomanda sempre massima prudenza e rispetto del codice della strada”.

Si raccomanda massima attenzione.