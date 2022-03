Avigliano: una piazza per Chiara Laguardia, farmacista e prima donna laureata in paese. Le foto

Si è tenuta nella mattinata del 17 marzo ad Avigliano, la cerimonia di intitolazione di una piazza alla dott.ssa Rachelina Chiara Laguardia.

L’iniziativa risponde ad una sollecitazione della Commissione Regionale Pari Opportunità che, in occasione dell’8 marzo dello scorso anno, aveva invitato le amministrazioni locali a riflettere sulla toponomastica di genere.

Spunto colto dall’Amministrazione Mecca e nello specifico dall’Assessorato alle Politiche di Genere di Avigliano presieduto dall’assessore Federica D’Andrea che, dopo aver effettuato una ricognizione delle strade cittadine dedicate a figure femminili, ha riscontrato l’esigenza, l’urgenza di colmare un gap che vede solo 5 strade dedicate a figure femminili di rilievo.

A Rita Levi Montalcini, Anita Garibaldi, Elena degli Angeli, Maria Montessori, Isabella Morra, da oggi si aggiunge la farmacista Rachelina Chiara Laguardia.

Profilo di donna forte e determinata, colta e raffinata.

Una donna che, parafrasando Simon de Bouvoir, non si è limitata a nascere donna ma lo è diventata.

Il Sindaco ha detto:

“Lo strumento attraverso il quale si è giunti alla determinazione della donna a cui dedicare un luogo di Avigliano ossia il sondaggio pubblico, è stata un’intuizione vincente.

L’iniziativa odierna ha un alto valore simbolico, non ci siamo limitati a premiare la dott.ssa Laguardia perché donna, bensì in quanto persona che ha dato tutta sé stessa per guadagnarsi un posto nel mondo e per rendere un servizio alla sua comunità che ne serba un meraviglioso e affettuoso ricordo”.

La cerimonia ha dato lo spunto al convegno, tenutosi nel Chiostro del Palazzo di Città, sull’affermazione delle donne nelle professioni.

A prendere la parola il Prefetto della Provincia di Potenza, S.E. dott. Michele Campanaro che ha ricordato l’importanza della toponomastica quale strumento per la ricostruzione storica.

L’argomento è stato ripreso poi dal professor Antonio Lerra, presidente della Deputazione lucana di Storia Patria, che ha sottolineato l’importanza del prendersi cura della Storia.

Un focus interessante su donne e lavoro è stato offerto dalla Consigliera di Parità, Avvocata Pipponzi, dalla commissaria della CRPO, avvocata Emanuela D’Andrea e dalla presidente della Commissione Pari Opportunità comunale, avvocata Bochicchio.

A concludere i lavori del convegno le testimonianze della Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, dott.ssa Magda Cornacchione e il tenero ricordo della nipote della dott.ssa Laguardia, Chiara.

In uno degli ultimi messaggi inviati alla nipote, Rachelina lasciava una testimonianza di grande umanità che diventa un messaggio universale.

L’assessore D’Andrea ha concluso:

“Da oggi il nome di Rachelina campeggia in una piazza di Avigliano particolarmente frequentata da bambine e bambini perché possano alzare gli occhi alla targa e, nel chiedersi chi è stata la farmacista Laguardia, trovarne un modello che dia loro fiducia e stimolo ad eguagliarla”.

