Avigliano: una strada dedicata all’illustre Claps! “Uno di quei preziosi giuristi che sanno tutto”

Il 21 Maggio, alle 9.30, in Piazza Gianturco ad Avigliano (PZ), in occasione del decennale dalla scomparsa del Notaio Leonardo Luigi Claps (21 Maggio 2011), la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, in collaborazione con il Comune di Avigliano e con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza e della Fondazione Emanuele Gianturco, ricorderà l’insigne giurista con la scopertura della targa recante l’intitolazione della via “Salita Leonardo Luigi Claps Notaio in Avigliano”.

Alla cerimonia inaugurale della strada seguirà, alle 10:30, un convegno nel Chiostro del Comune con la consegna di una medaglia in ricordo dell’uomo e del professionista che Alberto Trabucchi ha descritto come “uno di quei preziosi giuristi di scuola meridionale che sanno tutto”.

La manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali di:

Donato Paolo Salvatore, Presidente della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano;

Giuseppe Mecca, Sindaco di Avigliano;

Donato Verrastro, Presidente della Fondazione Gianturco;

Rocco Guarino, Presidente della Provincia di Potenza;

Annunziato Vardè, Prefetto di Potenza;

Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata.

Sono previsti gli interventi di Roberto Romoli, Notaio a San Giuliano Terme e allievo di Claps, del Dott. Andrea Pinto e di Vito Pace, Presidente dell’Ordine dei Notai dei distretti riuniti di Potenza, Lagonegro (PZ), Melfi e Sala Consilina.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Erberto Stolfi.

La manifestazione sarà visibile in diretta streaming sulla pagina social del Comune di Avigliano (PZ).

