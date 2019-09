Basilicata, acquisto prima casa: proposta per “sostegno economico alle giovani coppie”! I dettgli

Indetta per Martedì 17 Settembre 2019, alle ore 10;00, presso la sala A del Palazzo del Consiglio regionale di Basilicata, in via Verrastro n°4, una conferenza stampa da parte del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Vizziello.

Di seguito il tema all’ordine del giorno:

“La necessità di garantire un sostegno economico alle giovani coppie nell’acquisto della prima casa di proprietà, al fine di ridurre gli effetti del disagio abitativo che colpisce molte famiglie lucane, e l’opportunità di offrire migliori prospettive di ripresa al comparto delle costruzioni, che, più di qualsiasi altro settore produttivo, ha subito e continua a subite a tutt’oggi gli effetti della crisi”.

Nel corso della conferenza verrà presentata la proposta di legge “Misure di sostegno per l’acquisto della prima casa di proprietà”.

All’incontro con la stampa parteciperanno, oltre al consigliere Vizziello:

il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala;

il vice presidente del Consiglio regionale Vincenzo Baldassarre;

il presidente del gruppo consiliare Forza Italia Francesco Piro;