Basilicata: camion in fiamme!

Un camion che trasportava legno e un macchinario per il trattamento dello stesso materiale è andato in fiamme nella mattinata di lunedì 28 Agosto in via Torino, a Scanzano Jonico.

Spiega rainews che “sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento ed è stato necessario procedere alla chiusura della strada per evitare rischi alle persone.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per oltre 5 ore”.a

