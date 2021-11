Basilicata, concorsi Sanità: “Servono linee guida trasparenti per la nomina delle commissioni”! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uil Fpl Basilicata:

“Con una nota formale, la UIL FPL di Basilicata ha chiesto alla Regione Basilicata Dipartimento Sanità di emanare linee guida chiare e trasparenti per la nomina delle commissioni dei concorsi e degli avvisi pubblici e di effettuare la rotazione dei componenti delle stesse commissioni, così come previsto dalle varie direttive ministeriali.

La proposta avanzata dalla UIL FPL è ben più articolata, indicando come modus operandi la creazione di appositi elenchi di componenti delle commissioni a cui tutti coloro i quali hanno i requisiti previsti dalla legge potranno candidarsi e da cui poter effettuare un sorteggio, eliminando così la discrezionalità delle nomine.

La UIL FPL, a tal proposito, ricorda che è già in vigore la direttiva 3/2018 del 24/04/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Nelle procedure concorsuali la scelta dei componenti della commissione esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e della posizione di terzietà in cui dovrebbero operare.

Per la UIL FPL sarebbe opportuno adottare, da subito e per il futuro, le stesse regole che utilizza il Dipartimento della Funzione Pubblica in materia concorsuale, in quanto nelle aziende dove ci sono migliaia di operatori che hanno competenze e professionalità, si corre il rischio di precludere la possibilità di partecipazione e di garantire la massima rotazione tra gli operatori in possesso dei requisiti”.

