Basilicata: da Confagricoltura un aiuto per ottenere il “bonus gas”. I dettagli

Confagricoltura Basilicata mette a disposizione i propri uffici per supportare le famiglie nella presentazione del “bonus gas”.

In una nota, il Presidente di Confagricoltura Basilicata Francesco Paolo Battifarano dichiara:

“Abbiamo deciso, d’intesa con la direzione, di metterci a disposizione delle famiglie per aiutarle ad ottenere il ‘bonus gas’.

È un servizio alla persona del quale non può non vederci in prima linea accanto alle famiglie Lucane.

È chiaro però che non possiamo esprimere la nostra perplessità perché non sono state attivate ma, per ora solo annunciate, stesse misure per le Aziende ed in particolare per il comparto agricolo.

Noi non manchiamo nel fare la nostra parte, ci aspettiamo lo stesso dalla regione!”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)