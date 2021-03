Basilicata: dal Ministero un bonus di 500 euro per i 18enni! Ecco quando e come ottenerlo

Il Ministero della Cultura ha annunciato la nuova edizione di 18 App.

Dal 1 Aprile e fino al 31 Agosto 2021 i ragazzi nati nel 2002 potranno registrarsi al sito www.18app.italia.it per ottenere il Bonus Cultura: un contributo da 500 euro da spendere entro il 28 Febbraio 2022 in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani.

Per ottenere il Bonus Cultura da 500 euro è sufficiente registrarsi con SPID dal 1 Aprile al 31 Agosto 2021.

Sarà possibile spendere il proprio contributo entro il 28 Febbraio 2022.

Ecco per quali acquisti i 18enni possono utilizzare il bonus cultura:

biglietto per cinema (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card);

biglietto per concerti (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card);

biglietto per eventi culturali (biglietti d’ingresso a festival, fiere culturali e circhi);

libri (cartacei, audiolibri, ebook);

ingresso musei (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti);

musei, monumenti, parchi e aree archeologiche (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti);

ingresso spettacoli teatro e danza (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti);

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di lingua straniera;

musica (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on-line).

Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto.

Non è, tuttavia, possibile comprare più di una unità di uno stesso bene o servizio: non si possono quindi acquistare ad esempio più biglietti per uno stesso spettacolo al cinema o più copie dello stesso libro.

Ecco come ottenerlo

Per registrarsi è necessario richiedere la propria identità digitale (SPID) e accedere attraverso il sito http://www.18app.italia.it così da poter usufruire del portafoglio digitale.

L’acquisto si può effettuare in due modi:

stampando il buono e presentandolo alla cassa;

presentando alla cassa il proprio dispositivo, come smartphone o tablet, e visualizzando i dati identificativi del buono, corredati di codice alfanumerico di 8 cifre, QR code e barcode.

In quest’ultimo modo l’esercente può validare il buono attraverso l’inserimento su 18app, nella sezione dedicata agli esercenti, del suo codice identificativo e del codice identificativo del buono, così da completare l’acquisto.a

