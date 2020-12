Basilicata, estrazioni: “si continua a non fornire alcun dato”

Il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo di Italia Viva, dichiara:

“Leggo il comunicato stampa con il quale l’assessore Rosa mette in piedi un inutile tentativo di distorcere la realtà.

Per dirimerlo e magari concluderlo, ricordo all’assessore Rosa che lo aspettiamo in Consiglio per la discussione dal momento che non abbiamo avuto il piacere di interlocuzione.

Quando vogliono o quando ritengono più opportuno, è proprio nella sede consiliare che aspettiamo il Governo regionale per rappresentare dati e informazioni su cui poter trarre le opportune indicazioni sullo stato dell’arte della questione estrazioni Total in prove di esercizio in modo da poter trarre le opportune nostre controdeduzioni su ciò che è successo in questi mesi e su ciò che accadrà da ora in poi.

Le mie esternazioni sul tema sono collegate a diverse istanze presentate e mai soddisfatte in termini di risposte chiare e precise.

L’incapacità e la mancanza di interlocuzione che da tempo denunciamo da parte della Giunta Bardi su temi critici è ancora una volta dimostrata da questo comunicato in cui si accusa me di mentire ma si continua a non fornire alcun dato”.

