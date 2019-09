Basilicata: “Mancano ancora 3 milioni e ottocentomila euro alle istanze sufficienti per coprire tutte le attività”! A dirlo…

Ecco quanto afferma il presidente della seconda commissione, Luca Braia (Avanti Basilicata):

“Quanto si evince dalla audizione, in seconda commissione, del direttore generale dell’Apt, Mariano Schiavone, è la conferma che, a distanza di qualche mese dall’insediamento del nuovo governo regionale, mancano ancora 3 milioni e ottocentomila euro alle istanze sufficienti per coprire tutte le attività previste nel previsionale della Apt stessa

Ciò ci mette nelle condizioni di lanciare un alert importante ed una istanza al governo regionale di porre in essere immediatamente correttivi a questa situazione”.

Braia chiede quindi al Governo regionale di:

“erogare non solo un milione di euro che a dire del direttore probabilmente potrebbe essere messo a disposizione nei prossimi giorni, utile a realizzare l’iniziativa ‘Fucina Madre’ piuttosto che qualche partecipazione alle fiere ma anche la restante cifra, circa due milioni e ottocento mila euro, riportati nel previsionale, fondamentale per evitare che le attività di promozione e marketing, soprattutto all’esterno, saltino non dando continuità alla pianificazione delle attività che da anni l’Apt fa per rafforzare l’immagine della Basilicata nel mondo”.