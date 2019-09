1514 posti di lavoro nella pubblica amministrazione! Ecco i profili richiesti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed Esami n. 68 del 28 Agosto 2019, il concorso pubblico per la copertura di 1514 posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Una buona opportunità per i laureati di entrare a far parte della Pubblica Amministrazione.

Profili professionali richiesti

691 ispettori del lavoro;

131 funzionari area amministrativa giuridico contenziosa;

635 amministrativi.

Presentazione della domanda

La domanda per prendere parte al concorso si può presentare solo on-line, compilando il modulo apposito presente alla pagina https://www.ripam.cloud (in cui è possibile consultre il Bando di concorso) entro e non oltre l’11 Ottobre 2019.