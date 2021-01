Basilicata: San Giustino Dè Jacobis protettore dei Lucani nel mondo. Questa la proposta di valorizzazione in suo onore

San Giustino Dè Jacobis protettore dei Lucani nel mondo.

La proposta, inviata al presidente della Commissione regionale lucani nel mondo e del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, giunge dal presidente della Federazione Lucana in Svizzera, Giuseppe Ticchio, che si fa portavoce di tale istanza a nome delle altre altre Federazioni Lucane.

Scrive Ticchio nella nota:

“Un lucano San Giustino De Jacobis, che si è distinto in Italia e all’estero per i valori d’integrazione, che ha saputo cogliere nelle diverse culture valori universali quale l’amore, il rispetto reciproco e la collaborazione, oggi capisaldi per dialoghi di pace e non conflitti tra popoli.

Il progetto si prefigge di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle diverse culture, allo sviluppo del senso civico, alla tolleranza e al dialogo interculturale”.

La proposta è di dedicare la giornata del 2 Agosto a San Giustino Dè Jacobis, protettore dei Lucani nel Mondo, prevedendo azioni di valorizzazione del territorio di San Fele (PZ), paese nativo di San Giustino, e di tutta la regione per un nuovo sviluppo della cultura turistica e dell’accoglienza”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)