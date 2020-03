Basilicata, servono 10 Medici e un Biologo! Ecco l’avviso ufficiale

Per conto delle altre aziende regionali e su incarico dell’assessorato alle Politiche della Persona della Regione Basilicata l’Asm ha deliberato l’approvazione di 10 avvisi per il reclutamento di Medici specialisti, Medici iscritti al relativo Ordine, anche senza alcuna specializzazione, e un Biologo.

Sono richiesti Medici specializzati in Malattie Infettive, Pneumologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e Medici anche senza specializzazione purché iscritti all’Ordine dei Medici.

Altri quattro avvisi sono riservati agli specializzandi del quinto e del quarto anno delle branche specialistiche sopracitate.

I professionisti verranno dislocati nelle strutture sanitarie dell’intero territorio regionale in base alle necessità.

Sul sito aziendale www.asmbasilicata.it alla sezione avvisi e concorsi sarà possibile scaricare i relativi avvisi con i modelli di domanda.

L’Asm ha altresì provveduto all’acquisto, con procedura d’urgenza, dei kit per il processamento dei tamponi per accertare la presenza del Covid-19.

Il direttore generale ff dr. Gaetano Annese nell’auspicare che vi sia una positiva risposta da parte dei professionisti interessati, fa presente che:

“è indispensabile un’attiva collaborazione di tutti i cittadini per concretizzare il contenimento pandemico.

Rivolgiamo dunque un invito a rispettare le prescrizioni relative sia al distanziamento sociale che agli strumenti di protezione individuale per coloro che per motivi di lavoro o altre esigenze sono costretti ad uscire di casa.

Colgo altresì l’occasione per rinnovare i ringraziamenti ai cittadini, alle aziende e alle associazioni, di ora in ora sempre più numerose, che stanno contribuendo con donazioni sia in denaro che con ausili e presidi sanitari, per affrontare al meglio questo momento di emergenza che ci auguriamo avere termine quanto prima”.

