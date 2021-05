Basilicata: tanti i lucani premiati oggi per essersi distinti! Tra questi il prof. Mitolo, docente all’università di Los Angeles. I dettagli

In occasione della cerimonia per la consegna dell’onorificenze all’Ordine al merito della Repubblica italiana, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha tenuto un discorso nel quale ha sottolineato che:

“questa premiazione arriva, come sappiamo, in un momento molto speciale.

Dal mese di Febbraio dello scorso anno siamo costretti, noi come nel resto del mondo, a confrontarci con la pandemia, con il contagio da Covid-19 che in tutto questo periodo ha messo in ginocchio le nostre famiglie, i nostri lavoratori, le nostre imprese.

Da quel momento abbiamo dovuto fare i conti con una emergenza sanitaria mai conosciuta prima e che ha messo in evidenza le criticità del nostro sistema della salute e dei modelli di sviluppo che avevamo intrapreso in ogni angolo del mondo.

Una pandemia che ha toccato in modo profondo la nostra sensibilità, le nostre famiglie, i nostri affetti.

Vale assolutamente la pena di ricordare che la Basilicata ha pianto fino ad oggi 574 persone.

A loro e alle loro famiglie oggi deve andare il nostro pensiero.

Le ricorderemo ancora, le ricorderemo per sempre.

Così come ricorderemo per sempre l’impegno profuso da tutto il personale sanitario che, con spirito di abnegazione, ha seguito e curato i tanti lucani colpiti dal virus.

Ecco perché le onorificenze che consegniamo oggi hanno un valore speciale.

Perché è il riconoscimento al merito di persone che nell’arco della loro vita professionale e sociale si sono distinte nei loro campi, evidentemente anche in un contesto così complicato come quello che abbiamo attraversato in questo anno e mezzo.

Oggi finalmente intravediamo la luce in fondo al tunnel, grazie alla campagna di vaccinazione che procede spedita: siamo la seconda regione in Italia per immunizzazioni, avendo somministrato la seconda dose al 23% della popolazione“.

Presente anche il Sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia.

Ecco il suo commento alla cerimonia:

“Stamane, presso il teatro stabile di Potenza, ho partecipato alla consegna delle onorificenze dell’ordine ‘Al merito della Repubblica Italiana‘, alla presenza del Prefetto di Potenza Annunziato Vardé, del Ministro della Salute Roberto Speranza, del Presidente della regione Vito Bardi, del Sindaco della città capoluogo Mario Guarente e di tanti altri colleghi Sindaci.

Con la convinzione che il merito rappresenti l’unico strumento per crescere e guardare lontano, ho preso parte alla consegna dell’Onorificenza al Prof. Ing. Massimo Mitolo, nostro concittadino e docente di elettrotecnica e fisica presso l’Università di Los Angeles.

Insieme al nostro concittadino sono stati premiati tanti altri cittadini che durante pandemia si sono distinti per merito, impegno e abnegazione.

Cerimonie come queste, che oggi inorgogliscono anche la nostra comunità, devono e dovranno essere da monito e riferimento per guardare al futuro con fiducia e speranza”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)