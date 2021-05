Potenza, speciale onorificenza per il titese Pepe, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri. Ecco i dettagli

Questa mattina, nei locali del Teatro Comunale “F. Stabile” di Potenza, il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Prefetto di Potenza Annunziato Vardè ed il sindaco del Comune di Tito (PZ) Graziano Scavone hanno consegnato l’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana” al sig. Luigi Pepe, cittadino titese Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri.

Ha dichiarato il sindaco del Comune di Tito (PZ), Graziano Scavone:

“Per me e per tutta la comunità di Tito che mi onoro di rappresentare è un piacere ed un orgoglio profondo conferire questa onorificenza così prestigiosa ad un nostro amato concittadino che si è distinto nella carriera e nella vita per i suoi meriti speciali.

Colgo questa occasione così gradita per ringraziare sentitamente il Comando Stazione di Tito e l’Arma dei Carabinieri per l’impegno nel garantire l’ordine e la sicurezza alla cittadinanza, soprattutto in questo periodo di pandemia globale.

Nondimeno, ci tengo a testimoniare la mia gratitudine completa per la vicinanza che l’Arma ha sempre dimostrato nei confronti delle comunità locali, segno inequivocabile di senso di appartenenza di una istituzione territoriale irrinunciabile”.

