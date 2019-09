Basilicata, trattative con Total: “Un accordo importante che avrà efficacia almeno per i prossimi 25 anni”! Il presidente Bardi…

Sono aggiornate alla prossima settimana le trattive in Regione per la definizione del protocollo con Total, la cui firma sancirà l’avvio della produzione a Tempa Rossa.

Al termine della mattinata, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si è detto fiducioso circa la possibilità di arrivare ad un accordo entro fine mese, ma non ha escluso la possibilità di un prosieguo anche nelle prime settimane di Ottobre:

“Questa trattativa richiede attente riflessioni, perché riguarda un accordo importante che avrà efficacia almeno per i prossimi 25 anni.

“Incontrerò nuovamente i sindaci la prossima settimana, in modo da approfondire anche aspetti di cui non si è ancora discusso.

L’obiettivo della Giunta è di ottenere da questa contrattazione il massimo profitto in termini di politiche di sviluppo per i lucani e le massime garanzie per la tutela dell’ambiente e della salute”.

La discussione di oggi, alla quale hanno anche partecipato gli assessori Rosa, Cupparo e Fanelli, ha visto protagonisti i sindacati, i sindaci, le parti datoriali ed i rappresentanti di Total, Shell e Mitsui.

Tra i temi che sono stati oggetto di approfondimento: la revisione dell’accordo del 2006, lo sviluppo dell’occupazione e le compensazioni ambientali.