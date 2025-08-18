Basilicata, uso dei telefoni cellulari alla guida: oltre 300 persone controllate dalla Polizia, ritirate 3 patenti. I dettagli

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Signor Questore di Potenza, a partire da Giovedì scorso fino alla giornata di ieri, in esito a quanto concordato con il Signor Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Polizia di Stato ha proceduto ad effettuare numerosi dispositivi di controllo del territorio a mezzo del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico avvalendosi anche dei Reparti delle Specialità della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria con l’ausilio del Reparto prevenzione Crimine Basilicata.

Durante il lungo weekend appena trascorso, i poliziotti hanno vigilato sia nel centro cittadino che nelle aree periferiche prossime al capoluogo, effettuando controlli a 346 persone e a oltre 200 veicoli, nell’intento di garantire la sicurezza su strada, con particolare attenzione anche all’uso improprio dei telefoni cellulari durante la guida e al tasso alcolemico riscontrato nelle persone alla guida di veicoli.

In tale contesto di controllo, il personale di Polizia intervenuto, ha ritirato 3 patenti ed ha accertato 43 violazioni del Codice della Strada.

La polizia Ferroviaria, in particolare, ha effettuato opportuni controlli volti ad assicurare un utilizzo sicuro e tranquillo dei treni, identificando 111 persone e contestando 3 violazioni del Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Nel corso dei servizi, sono state identificate 36 persone con precedenti di polizia, irrogato un foglio di via obbligatorio, con ordine di lasciare il territorio provinciale e notificato un avviso orale.