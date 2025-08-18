Miss Universe: a Marsico Nuovo la Finale Regionale Basilicata del prestigioso concorso internazionale di bellezza. Ecco quando

La Finale Regionale Basilicata del prestigioso concorso internazionale di bellezza si terrà nel caratteristico borgo medioevale di Marsico Nuovo Mercoledi 20 Agosto con inizio alle ore 21:00 nel suggestivo scenario di Palazzo La Cava in piazza Umberto I.
Una serata di spettacolo che porterà alla proclamazione di tre reginette.
L’organizzazione del prestigioso concorso sarà curata dall’Associazione Culturale e Ricreativa LINO’S PRODUCTION col Patrocinio del Comune di Marsico Nuovo.
La Madrina della serata sarà la bellissima Manuela Matera (Miss Universe Basilicata 2024.
Sulla passerella si sfideranno le finaliste regionali per scegliere le tre Modelle che formeranno la squadra della Basilicata che parteciperà alle finali Nazionali, che si terranno dal 25 al 31 agosto nella splendida cornice di “Villa Cafiero”, dimora storica nel cuore di San Ferdinando di Puglia.
Ecco la locandina.