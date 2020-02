Bruttissimo incidente in provincia di Potenza: sfonda guardrail e precipita dal viadotto

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Pescopagano (Comando di Potenza), sono stati impegnati, dalle ore 4:00 di ieri mattina, nel recupero di un’autovettura.

Il mezzo, nel percorrere la SS 7 al Km 419, nei pressi di Muro Lucano (PZ), ha sfondato le barriere di protezione della carreggiata ed è precipitato per alcuni metri da un viadotto.

Tre gli occupanti a bordo: i Vigili del Fuoco, per poterli raggiungere e soccorrere, hanno dovuto allestire delle manovre S.A.F., tecniche di derivazione speleo-alpinisticosia.

I tre feriti, una volta portati sul piano stradale, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.

La squadra intervenuta, composta da 5 unità con due mezzi, attualmente opera ancora sul posto per la messa in sicurezza e per il recupero della macchina.

Sull’evento anche i Carabinieri.